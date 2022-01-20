В отеле Mercure открывает двери самое большое казино украинской столицы — FAVBET Сasino

В MERCURE Kyiv Congress Hotel (Киев, ул. В.Гетьмана, 6) начало работу самое большое казино столицы – FAVBET Сasino.

Лицензированное игорное заведение – новый проект группы компаний FAVBET. Лицензия выдана ООО Фаворит казино компані стоимостью в 72 млн грн.

FAVBET Сasino позиционируется как территория развлечений, где помимо увлекательной игры, можно послушать живую музыку, посетить ресторан и принять участие в играх с ценными призами.

Особенность заведения – доступные цены. Ставка на рулетке – от 1 игровой единицы, на карточном столе – от 10 игровых единиц и от 0,5 игровых единиц на слотах (игровая единица условно приравнивается к одному доллару США).

В новом казино пять комфортных залов: основной зал с живой игрой и автоматами, 3 комфортных VIP-зала и зал слот-автоматов со сценой для шоу, большим контактным баром и рестораном для посетителей казино.

Всего в заведении будет предусмотрен 21 стол для живой игры (рулетка, блэкджек, разные виды покера, баккара) и 146 игровых автоматов от лучших мировых производителей – iGT, EGT и NOVOMATIC.

Общая площадь казино – 1710,2 м.кв. Это самое большое казино в Киеве и второе по величине в Украине. Заведение может принять более 500 посетителей в сутки.

Для гостей из других стран и городов Украины казино предоставляет круглосуточный консьерж-сервис, трансфер, поселение и развлекательную программу.

Меню ресторана составлено из популярных блюд средиземноморской, украинской и азиатской кухни.

В ресторане FAVBET Сasino подают нэмы с уткой или креветкой, бургер с мраморной говядиной, суп Болито Мисто, гедза с различными начинками, Вителло Тоннато и все известные хиты украинской кухни.

Казино будет ограничивать людей с игровой зависимостью: реализована система верификации гостей, а также проводятся проверки в реестре лудоманов (личностей, которым ограничен доступ в игорные заведения).

На сегодняшний день в заведении трудоустроено около 300 человек.

— Возрождение в Украине такой особенной сферы досуга как казино — это, безусловно, хорошая новость для страны. За последний год вышло много материалов о том, почему данная сфера положительно влияет на государственный бюджет: новые рабочие места, поступления в бюджет за счет налогов, развитие туристического направления, а соответственно, и дополнительные доходы для сферы индустрии развлечений – рестораны, клубы, отели и т.д., – прокомментировал генеральный менеджер FAVBET Сasino Валерий Музыченко.

Валерий Музыченко добавил, что открытие четвертого по счету казино в Киеве будет мотивировать всех участников быть более конкурентоспособными и улучшать качество услуг.

Маршрут к заведению: со стороны ул. В.Гетьмана – 1 этаж Cosmo Multimall, а также через третий этаж MERCURE Kyiv Congress Hotel.

Адрес FAVBET Сasino:

Киев, ул. Вадима Гетьмана, 6

ТЦ Cosmo Multimall (бывший ТЦ Большевик)

+38(096)0838300

info@favbetcasino.com.ua

www.favbetcasino.com.ua