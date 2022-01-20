20 января Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

Евро в четверг после многодневного роста подешевело почти на 15 копеек до 32,19 грн/1€.

Доллар почти на копейку, но все же подешевел, до 28,40 грн/1$.

Стоит отметить, что американская валюта с начала года выросла в цене почти на 1,13 грн. В последний день 2021 года доллар стоил 27,28 грн/1$.

Польский злотый 20 января подешевел почти на три копейки до 7,12 грн, а российский рубль, наоборот, вырос на копейку.

Курс валют в Украине от НБУ на 20.01:

$1 – 28,40 грн;

€1 – 32,19 грн;

1 польский злотый – 7,12 грн;

10 российских рублей – 3,73 грн.

19 января Кабинет министров Украины по просьбе министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко отложил на неделю рассмотрение вопроса об ограничении торговой надбавки на пшеничный хлеб.

Причины такого решения в правительстве не объяснили.

Пшеничный хлеб планируют добавить в список продуктов питания, для которых действует максимальная торговая надбавка в размере 10% для розничной торговли, чтобы сдержать рост цен на время карантина.

На прошлой неделе Кабмин ограничил торговую наценку на девять социально значимых продуктов питания, среди которых гречневая крупа, подсолнечное масло, яйца, молоко, сливочное масло и тому подобное.