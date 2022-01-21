Группа Инвестохиллс Андря Волкова планирует расширить сферы инвестирования — СМИ

Группа компаний Инвестохиллс Андрея Волкова продолжает активно искать новые ниши для инвестиций, в том числе изучает рынок долгов в газовой сфере, собирается участвовать в покупке долгов государственных банков, а также в приватизации предприятий.

Об этом Андрей Волков упомянул, рассказывая историю успеха группы изданию Фокус.

Бизнесмен отметил, что группу компаний не пугает тот факт, что ФГВФЛ постепенно избавляется от наследия банкопада 2014-2015 годов и вскоре предложение на рынке иссякнет, поскольку есть много новых возможностей.

Финансист также рассказал, что в 2000 году Инвестохиллс создала международный фонд Инвестохиллс Хелиантус, который в конце 2021 года привлек в украинский рынок проблемной задолженности несколько десятков миллионов зарубежных инвестиций.

Речь идет о продаже ФК Инвестохиллс-Веста, которая входит в группу Инвестохиллс, практически всего своего портфеля проблемной задолженности двум крупным специализированным инвестфондам — Emso Group (Великобритания, США) и APartners Capital Group (Италия, Мальта).

Портфель проблемных активов, который находится под управлением данных международных фондов, — около $10 млрд.

В Украине же они купили пул проблемных долгов банков: Форум, Диамантбанк, ВТБ, Фидобанк, Дельта Банк и др.

Эта сделка по продаже портфеля проблемных активов иностранным инвесторам оказалась самой крупной на рынке NPL в прошлом году.

В дальнейшем Инвестохиллс Хелиантус планирует и дальше привлекать в Украину зарубежные инвестиции. Планы фонда – привлечь в страну около $100 млн.

Фото: Інвестохіллс