Укравтодор рассказал, как дела о якобы непрозрачности использования средств на дороги развиваются в судах

По результатам мониторинга, проведенного Государственной аудиторской службой Украины в отношении использования средств, выделенных Укравтодору из Фонда борьбы с Covid-19, по 122 закупкам у ГАСУ возникли подозрения по поводу их прозрачности.

Однако, как пояснили в Укравтодоре, подавляющее большинство претензий носило формальный характер.

В итоге 97 закупок уже обжалованы в судах. В пользу Службы уже принято 62 судебных решения, а в пользу ГАСУ — всего одно решение.

— Замечания касаются случаев, когда, например, не указан адрес заказчика или не указан язык формирования предложения. Такие формальные нарушения не влияют на саму процедуру закупки и ее результаты. В итоге, 99% судебных решений по обжалованию мониторингов принято в пользу заказчиков, — рассказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Эту информацию Укравтодор обнародовал на фоне появившихся в СМИ материалов, в которых утверждалось, что при использовании средств ковидного фонда якобы были допущены многочисленные нарушения.

— Цифры вероятных установленных нарушений при проведении закупок Укравтодора, на которые ссылаются в СМИ, не имеют своего подтверждения ни в официальном опубликованном отчете Государственной аудиторской службы, ни в официальном письме этой службы в Укравтодор относительно результатов проверки (от 21.05.2021), — говорится в публикации дорожного ведомства.

Более того, как пишет Укравтодор, в самом заключении ГАСУ говорится, что средства Фонда борьбы с Covid-19 использованы по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства.

Среди конструктивных рекомендаций ГАСУ Укравтодор отметил необходимость внедрения независимого технического надзора и усовершенствования системы контроля на всех этапах реализации инфраструктурных проектов.

Эти рекомендации ГАСУ совпадают и с политикой самого Укравтодора, который в течение последних двух лет уже применяет независимый технадзор на ключевых объектах и сделал обязательной экспертизу проектов.