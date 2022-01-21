21 января Национальный банк Украины вновь понизил курс евро и доллара к гривне.
Евро в пятницу подешевело почти на восемь копеек до 32,11 грн/1€.
После нескольких недель роста доллар также дешевеет второй день подряд.
Американская валюта так же, как и европейская, снизилась в цене на восемь копеек. В последний рабочий день недели Нацбанк установил курс 28,32 грн/1$.
Польский злотый 21 января стоит на две копейки меньше – 7,10 грн, а российский рубль – почти на четыре.
Курс валют в Украине от НБУ на 21.01:
- $1 – 28,32 грн;
- €1 – 32,11 грн;
- 1 польский злотый – 7,10 грн;
- 10 российских рублей – 3,7 грн.
20 января глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил об ухудшении прогноза роста реального ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,4%.
Поддерживать экономику будет потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли.
В 2023-2024 годах, по убеждению главы Нацбанка, рост реального ВВП ускорится до около 4% в год.
Произойти это должно на фоне стабилизации геополитической ситуации в течение 2022 года и окончательного исчерпания негативных эффектов пандемии коронавируса.