21 января Национальный банк Украины вновь понизил курс евро и доллара к гривне.

Евро в пятницу подешевело почти на восемь копеек до 32,11 грн/1€.

После нескольких недель роста доллар также дешевеет второй день подряд.

Американская валюта так же, как и европейская, снизилась в цене на восемь копеек. В последний рабочий день недели Нацбанк установил курс 28,32 грн/1$.

Польский злотый 21 января стоит на две копейки меньше – 7,10 грн, а российский рубль – почти на четыре.

Курс валют в Украине от НБУ на 21.01:

$1 – 28,32 грн;

€1 – 32,11 грн;

1 польский злотый – 7,10 грн;

10 российских рублей – 3,7 грн.

20 января глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил об ухудшении прогноза роста реального ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,4%.

Поддерживать экономику будет потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли.

В 2023-2024 годах, по убеждению главы Нацбанка, рост реального ВВП ускорится до около 4% в год.

Произойти это должно на фоне стабилизации геополитической ситуации в течение 2022 года и окончательного исчерпания негативных эффектов пандемии коронавируса.