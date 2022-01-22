В мобильном приложении Дія появилось возможность представления годовой декларации физическим лицам-предпринимателям 1, 2 или 3 групп. Чтобы отправить отчетность за 2021 год в налоговую службу, достаточно сделать несколько кликов.

Министерство цифровой трансформации Украины обнародовало инструкцию с пояснением. Теперь ФЛП могут подать отчет без очередей и бумаг.

Как подать декларацию ФЛПам 1 и 2 групп

В мобильном приложении Дія необходимо выбрать пункт Послуги, нажать на Податки ФОП и выбрать Декларації. Укажите в соответствующих полях сумму дохода за год и свои контактные данные.

Приложение самостоятельно заполнит информацию о едином налоге и едином социальном взносе (ЕСВ). Вам останется только проверить подлинность данных и подписать декларацию с помощью электронной подписи.

Как отправить отчетность ФЛПам 3 группы

Выберите в мобильном приложении Дія пункт Послуги, нажмите Податки ФОП и Декларації. Укажите сумму дохода только за четвертый квартал.

Приложение самостоятельно сделает запрос в налоговую службу на отчетность за другие кварталы и подтянет сумму задекларированного дохода за девять месяцев.

Информация о едином социальном взносе (ЕСВ) и сумма налога на уплату рассчитаются автоматически. Проверьте достоверность всех данных и при необходимости отредактируйте. Утвердите документ электронной подписью.

Всю информацию в годовой декларации можно отредактировать. Под кнопкой Підписати та надіслати можно загрузить PDF-файл с предыдущей версией отчетности, чтобы проверить все данные и суммы.

Услугу разработало Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой Украины при поддержке программы EGAP.

Источник: Минцифры

Фото: Минцифры