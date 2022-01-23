В Ощадбанке объяснили, кто может остаться без выплат в апреле

Ощадбанк продлил срок действия старых пластиковых банковских карт для пенсионеров-переселенцев из Донецка и Луганска до 31 марта 2022 года включительно.

Руководитель Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко заявила, что решение о продолжении действия этих карт приняли в последний раз.

– Сегодня конечная дата – 31 марта 2022 года. Еще раз призываю людей обратиться в отделения Ощадбанка, – сообщила она.

Ивенко напомнила, что в течение двух лет после начала пандемии коронавируса Ощадбанк искусственно продлевал срок действия банковских карт.

– Эти действия были исключительным решением, чтобы дать возможность жителям ОРДЛО успеть к нам обратиться. Уже было два года, чтобы получить карточки, – добавила она.

Решение о продолжении действия карт приняли из-за продолжения адаптивного карантина. Иваненко подчеркнула, что Ощадбанк в последний раз идет на уступки, поскольку карты планировали заблокировать с 1 января 2022 года.