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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Ощадбанке объяснили, кто может остаться без выплат в апреле

Юля Захарченко редактор ленты
ощадбанк

Ощадбанк продлил срок действия старых пластиковых банковских карт для пенсионеров-переселенцев из Донецка и Луганска до 31 марта 2022 года включительно.

Руководитель Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко заявила, что решение о продолжении действия этих карт приняли в последний раз.

– Сегодня конечная дата – 31 марта 2022 года. Еще раз призываю людей обратиться в отделения Ощадбанка, – сообщила она.

Ивенко напомнила, что в течение двух лет после начала пандемии коронавируса Ощадбанк искусственно продлевал срок действия банковских карт.

– Эти действия были исключительным решением, чтобы дать возможность жителям ОРДЛО успеть к нам обратиться. Уже было два года, чтобы получить карточки, – добавила она.

Решение о продолжении действия карт приняли из-за продолжения адаптивного карантина. Иваненко подчеркнула, что Ощадбанк в последний раз идет на уступки, поскольку карты планировали заблокировать с 1 января 2022 года.

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Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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