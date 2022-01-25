Digital Start Day: какие специальности и навыки в digital будут востребованы в 2022 году

27 января соберемся на бесплатной онлайн-конференции Digital Start Day, чтобы поговорить о перспективах работы в digital-сфере, разнообразии и особенностях профессий и, конечно, о том, где искать работу и сколько может зарабатывать топовый специалист в отрасли.
Узнайте все перспективы digital — тонкости работы, лайфхаки по планированию времени и задач, практические рекомендации для проектов.
На конференции вы:
- поймете, как определить для себя сферу, в которой будете стремиться расти, работать и получать доход;
- узнаете, чему нужно научиться для того, чтобы освоить новую профессию;
- услышите, какие digital-профессии будут востребованы и популярны в 2022 году;
- узнаете, чем занимаются разные специалисты в digital: кто такие таргетологи, интернет-маркетологи, SEO-, PPC- и SMM-специалисты, email-маркетологи и веб-аналитики;
- узнаете, какие плюсы и минусы профессий;
- какой средний срок поиска работы;
- как и на что повлиял Covid-19 в вопросах поисках работы.
Эта информация будет полезна:
- студентам, которые заканчивает обучение и определяются с будущей профессией;
- маркетологам, которые хотят переквалифицироваться в digital-специалиста;
- тем, кто планирует и хочет освоить digital-сферу, но не знают, какая специальность подойдет под опыт и цели.
Каждый участник бесплатно получит:
- свое место на онлайн-конференции;
- возможность задать вопрос в прямом эфире;
- запись онлайн мероприятия и все презентации спикеров;
- подарки от партнеров;
- сертификат на 1000 грн для обучения на курсах WPE.
Регистрируйтесь и получайте ссылку на мероприятие в день конференции. Смотрите там, где удобно, и тогда, когда удобно. Даже частями в записи, если не успеваете посмотреть онлайн все и сразу.
Digital Start Day — это когда за один день получаешь концентрат информации обо всех digital-специальностях. Это когда понимаешь, какая из них точно подойдет вам. Когда знаешь, куда двигаться дальше, и на что можно рассчитывать.
Поспеши занять свое место!
Организаторы: WebPromoExperts, Webpromo