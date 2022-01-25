Нафтогаз ищет партнеров, чтобы увеличить добычу на 35 истощенных месторождениях

Старые газовые месторождения в Восточной и Центральной Украине могут получить второе дыхание.

Дочерняя компания НАК Нафтогаз Украины – Укргаздобыча – начала второй этап по привлечению партнеров для увеличения добычи газа на истощенных месторождениях в формате РЕС (Product Enhancement Contracts / контракты по увеличению добычи).

Детали нового проекта потенциальным партнерам — украинским и международным компаниям — презентовали 25 января в Киеве.

К мероприятию присоединились около 100 представителей 40 компаний из 10 стран.

Укргаздобыча предложило инвесторам 35 месторождений в Восточной и Центральной Украине (Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская области). Все эти месторождения сгруппировали в четыре кластера.

По каждому из кластеров рассчитывают заключить по сделке.

Формат контрактов по увеличению добычи предусматривает, что партнеры будут привлекать инвестиции и управлять переданными им месторождениями.

За свои услуги компании-партнеры будут получать оплату в зависимости от тарифов для разного типа деятельности: базовая добыча, добыча от операций интенсификации на имеющихся скважинах и добыча из новых скважин.

Чем больше компании смогут сверхурочно добыть из старых месторождений — тем больше заработают. А государство получит больше газа внутренней добычи.

Таким образом стабилизация и увеличение добычи углеводородов на истощенных месторождениях будет происходить на выгодных для обеих сторон условиях.

Какие именно компании помогут увеличить добычу на этих 35 месторождениях, определят на конкурсных условиях. Укргаздобыча ждет заявок от заинтересованных партнеров.

Новый формат сотрудничества уже подтвердил свою эффективность в рамках пилотного проекта на 13 месторождениях в Западной Украине.

Теперь этот успешный опыт попытаются повторить и на других участках.

— Нафтогаз открыт для партнерств в новых проектах, нацеленных на укрепление энергонезависимости Украины. Мы уже имеем положительный опыт сотрудничества в формате PEC на 13 месторождениях Западной Украины. Там в течение года наш партнер Expert Petroleum обеспечил рост базовой добычи за счет операций по интенсификации и реконструкции наземной инфраструктуры. Поэтому мы масштабируем полученный опыт на Восточную и Центральную Украину, – отметил главный исполнительный директор Нафтогаза Маврикий Калугин.

Как объясняют в Нафтогазе, привлечение партнеров для реализации производственных планов на 35 месторождениях позволит национальной компании высвободить ресурсы и сфокусировать усилия на приоритетных проектах, в частности – новых перспективных месторождениях со значительными запасами топлива.

Джерело: Нафтогаз