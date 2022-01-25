Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4278, которым вернула право украинцев получать без налогообложения заказ из зарубежных интернет-магазинов на сумму до €150.

Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата. Ранее украинцы могли получать без налогообложения заказ на сумму до €100.

Лицом, ответственным за начисление и уплату в бюджет налога при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, является оператор почтовой связи, экспресс-перевозчик, если он декларирует такие товары путем подачи реестров международных почтовых и экспресс-отправлений.

Также документ устанавливает возможность отсрочить уплату налога на добавленную стоимость в случае необходимости на 30 дней с даты оформления временного реестра.

С июля 2019 года в Украину для ввоза посылок из-за границы действовало правило €100. Поэтому если стоимость товаров суммарно превышала €100, то получатель обязан был уплатить налог на добавленную стоимость.

Напомним, с 1 января 2022 года Новая почта увеличила тарифы на доставку посылок и грузов по Украине. В частности, за доставку грузов по городу и в пригороде тариф будет зависеть от веса посылки: маленькая – до 2 кг, средняя – до 10 кг и большая – до 30 кг.

В то же время стоимость посылок популярных габаритов сделали более доступной.