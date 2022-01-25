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Виктория Гирко |
Как ФЛП подать годовую декларацию в Дії — пошаговая инструкция

Как ФЛП подать годовую декларацию в Дії — пошаговая инструкция

В январе для физлиц-предпринимателей стала доступна еще одна услуга в приложении Дія. Теперь ФЛП 1-3 групп могут подавать годовую декларацию онлайн.

Процедура бесплатная и занимает всего несколько минут. Но налоговую декларацию плательщика единого налога могут подать через приложение Дія физические лица-предприниматели 1-3 групп, которые не имеют:

  • наемных работников;
  • не являются плательщиками НДС;
  • не меняли группу налогообложения с начала 2021 года;
  • не находятся в процессе прекращения предпринимательской деятельности.

Как физическим лицам-предпринимателям подать декларацию в Дії – читайте в нашей инструкции.

Шаг 1. Заходим в приложение Дія

В приложении Дія предпринимателю нужно зайти в раздел Услуги и выбрать Налоги ФЛП, после чего нажать опцию Декларации.

Шаг 2. Указываем необходимые данные

На этом этапе предприниматель должен ввести сумму дохода за год и указать контактные данные. Дія автоматически заполнит данные о Едином налоге (ЕН) и Едином социальном взносе (ЕСВ).

Шаг 3. Проверяем информацию

Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому лишний раз лучше внимательно проверить их и исправить, если найдете ошибку.

Внизу, под кнопкой Подписать и отправить, можно скачать PDF-файл с предварительной версией, чтобы проверить заполненные поля.

Шаг 4. Подписываем декларацию

Декларацию нужно подписать с помощью Дія.Підпис.

Шаг 5. Ждем сообщение о статусе декларации

Сообщение о статусе обработки декларации отправят на электронный адрес. Оно также будет доступно в разделе Обратите внимание в кабинете гражданина на портале Дія.

Примечание*. Для ФЛП 3 группы указываем сумму дохода только за четвертый квартал

Если вы подаете годовую декларацию как ФЛП 3 группы, то в приложении Дія так же в разделе Услуги нужно выбрать раздел Налоги ФЛП и нажать на опцию Декларации.

Но обратите внимание, что декларация заполняется по принципу всех предыдущих периодов, поэтому нужно внести сумму дохода только за четвертый квартал.

После этого Дія сделает запрос в Налоговую службу на декларацию за три квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за девять месяцев.

Общая сумма дохода считается путем сложения суммы задекларированного за девять месяцев дохода и указанного дохода за четвертый квартал.

После введения контактных данных сумма налога к уплате сформируется автоматически, а данные о Едином социальном взносе заполнит Дія.

После проверки всех данных и сумм декларацию можно подписывать с помощью Дія.Підпис.

Фото: Depositphotos

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