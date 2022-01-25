Как ФЛП подать годовую декларацию в Дії — пошаговая инструкция

В январе для физлиц-предпринимателей стала доступна еще одна услуга в приложении Дія. Теперь ФЛП 1-3 групп могут подавать годовую декларацию онлайн.

Процедура бесплатная и занимает всего несколько минут. Но налоговую декларацию плательщика единого налога могут подать через приложение Дія физические лица-предприниматели 1-3 групп, которые не имеют:

наемных работников;

не являются плательщиками НДС;

не меняли группу налогообложения с начала 2021 года;

не находятся в процессе прекращения предпринимательской деятельности.

Как физическим лицам-предпринимателям подать декларацию в Дії – читайте в нашей инструкции.