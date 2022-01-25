Шаг 1. Заходим в приложение Дія
В приложении Дія предпринимателю нужно зайти в раздел Услуги и выбрать Налоги ФЛП, после чего нажать опцию Декларации.
Шаг 2. Указываем необходимые данные
На этом этапе предприниматель должен ввести сумму дохода за год и указать контактные данные. Дія автоматически заполнит данные о Едином налоге (ЕН) и Едином социальном взносе (ЕСВ).
Шаг 3. Проверяем информацию
Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому лишний раз лучше внимательно проверить их и исправить, если найдете ошибку.
Внизу, под кнопкой Подписать и отправить, можно скачать PDF-файл с предварительной версией, чтобы проверить заполненные поля.
Шаг 4. Подписываем декларацию
Декларацию нужно подписать с помощью Дія.Підпис.
Шаг 5. Ждем сообщение о статусе декларации
Сообщение о статусе обработки декларации отправят на электронный адрес. Оно также будет доступно в разделе Обратите внимание в кабинете гражданина на портале Дія.
Примечание*. Для ФЛП 3 группы указываем сумму дохода только за четвертый квартал
Если вы подаете годовую декларацию как ФЛП 3 группы, то в приложении Дія так же в разделе Услуги нужно выбрать раздел Налоги ФЛП и нажать на опцию Декларации.
Но обратите внимание, что декларация заполняется по принципу всех предыдущих периодов, поэтому нужно внести сумму дохода только за четвертый квартал.
После этого Дія сделает запрос в Налоговую службу на декларацию за три квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за девять месяцев.
Общая сумма дохода считается путем сложения суммы задекларированного за девять месяцев дохода и указанного дохода за четвертый квартал.
После введения контактных данных сумма налога к уплате сформируется автоматически, а данные о Едином социальном взносе заполнит Дія.
После проверки всех данных и сумм декларацию можно подписывать с помощью Дія.Підпис.