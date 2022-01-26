26 января Национальный банк Украины вновь повысил курс евро и доллара к гривне.

Евро в среду подорожало на 24 копейки и стоит теперь 32,30 грн/1€.

Доллар к середине рабочей недели вырос в цене почти на 29 копеек и составляет уже 28,67 грн/1$.

Польский злотый 26 января подорожал на три копейки до 7,06 грн, а десять российских рублей – на пять – до 3,64 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 26.01:

$1 – 28,67 грн;

€1 – 32,30 грн;

1 польский злотый – 7,06 грн;

10 российских рублей – 3,72 грн.

В марте 2022 года в Украине снова может вырасти учетная ставка с 10% по состоянию на 20 января до 11% годовых.

О такой вероятности 25 января во время форума сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Однако, по ее словам, потребность в повышении ставки отпадет, если ситуация изменится.

Как отметили в Нацбанке, в январе усилили монетарную политику, чтобы обеспечить снижение инфляции до цели 5%.