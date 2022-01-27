В четверг, 27 января стоимость фьючерса на нефть Brent приближается к 91 доллару за баррель. Это следует из данных, которые опубликованы на лондонской бирже ICE.

Так, по состоянию на 14.54 по киевскому времени цена достигла рекордных 90.89 долларов.

Также на днях стало известно о том, что Минэкономики приняло решение повысить предельные цены на бензин.

Таким образом расчетные цены для бензина поднялись на 1,33 грн с 27,92 грн до 29,25 грн/литр, а для дизельного топлива повышены на 1,68 грн – с 25,16 грн до 26,84 грн/литр.

Чего ждать от цен на бензин в феврале 2022 года и какие факторы на них повлияют – рассказал Фактам ICTV директор Научно-технического центра Психея, кандидат технических наук Геннадий Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что в феврале цена на бензин в Украине определенно вырастет, и на это повлияют, в первую очередь, два фактора, которые оказывали свое действие на топливо в первые недели с начала 2022 года.

– Это рост стоимости на границе, который составит около 14-15% и то, что национальная валюта дешевеет – в первую очередь, относительно евро, в котором и определяется акцизный налог и за которое закупается топливо. Это падение составило примерно 1,40 грн, – рассказал Рябцев.

Он добавил, что каждый процент роста стоимости на границе это примерно десять копеек стоимости в розницу. А каждая гривна падения национальной валюты – это близко 70, а то и 80 копеек подорожания бензина на заправках.

– Понятное дело, что все это нужно рассчитывать с люфтом, определенной задержкой, которая на данный момент составляет от 11 до 13 суток, – отметил эксперт.

Рябцев рассказал, что подорожание евро по отношению к гривне постепенно привело к тому, что после праздников участники рынка начали поднимать цены.

– За несколько недель цены поднялись примерно на 1,50 грн. Чтобы отработать это подорожание оставалось еще около 70-80 копеек, на которые необходимо было поднять цены, чтобы они отвечали сложившейся конъюнктуре. Но 24 января Минэкономики выпустило рекомендации, в которых фактически призвало трейдеров поднять цены на бензин на 1,33 грн, а на дизельное топливо на 1,78 грн вместо тех 70-80 копеек, которые были экономически обоснованы, – сообщил он.

Таким образом, как отмечает эксперт, в феврале трейдеры будут поднимать цены, аргументируя это рекомендациями Минэкономики.