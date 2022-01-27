В Раду внесли законопроект, которым предлагают отменить военный сбор и ЕСВ

Народные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект, который снизит размер налога на фонд оплаты труда для украинских работодателей.

В документе предлагают ввести единую ставку налога в размере 20% вместо тех, которые компании платят с зарплат своих сотрудников.

Авторы законопроекта №6548 считают, что в Украине существует проблема с теневыми выплатами заработной платы. По данным Центра Разумкова, в июне 2020 года 36% работников часть или всю заработную плату получали неофициально.

Депутаты предлагают взять три основных налога, которые платят работодатели за своих сотрудников, и объединить в один платеж. Таким образом, отменить военный сбор и ЕСВ, а вместо них установить единую ставку НДФЛ.

На сегодняшний день, работодатель за своего сотрудника должен заплатить НДФЛ (18%), ЕСВ (22% от заработной платы) и военный сбор (1,5%). Эти три налога предлагают возвести в единый налог в размере 20%.

Если законопроект будет принят, тогда закон Украины О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование могут вообще отменить.