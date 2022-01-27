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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро снова подорожали: курс валют в Украине на 27 января

Юля Захарченко редактор ленты
Доллар, долар, деньги, гроші, фінанси, финансы

В предпоследний будний день на этой неделе доллар и евро усилили свои позиции. Теперь американская валюта стоит 28,7984 грн за 1$, а европейская – 32,4803 грн за €1.

По данным Национального банка Украины, в четверг цена доллара подскочила на 13 копеек, а стоимость евро увеличилась на 17 копеек.

Утром 27 января один польский злотый стоит 7,0826 грн за единицу, а стоимость 10 российских рублей составляет 3,6404 грн.

Таким образом стоимость злотого стала дороже всего на 3 копейки, однако 10 рублей можно приобрести за ту же цену, что и в предыдущий будний день.

Курс валют от НБУ на 27 января

  • $1 – 28,7984 грн;
  • €1 – 32,4803 грн;
  • 1 польский злотый – 7,0826 грн;
  • 10 российских рублей – 3,6404 грн.

Курс валют в Украине

С начала 2022 года курс валют в Украине колеблется, в частности, наблюдается увеличение стоимости доллара и в отдельные дни – евро.

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Цена американской валюты уже пересекла предел в 28,7 грн/1$ при ожидании среднегодового показателя 28,2 грн за единицу.

Специалисты считают, что это обусловлено несколькими факторами. Среди них – внешняя торговля, спрос на товары, пандемия коронавируса, угроза масштабного вторжения России и другие факторы.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин убежден, что отчасти сбывается негативный прогноз. По данным НБУ, с начала года иностранцы сократили портфель гривневых ОВГЗ более чем на 4 млрд грн, что влияет на курс доллара в Украине.

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