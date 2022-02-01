Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар снизит свои позиции: курс валют в Украине на 1 февраля

Илья Нежигай редактор ленты
курс долара

Во вторник, 1 февраля, доллар и евро снизятся в своих позициях.

Американская валюта обойдется в 28,45 грн за 1$, а европейская – 31,75 грн за €1.

По курсу Национального банка Украины во вторник стоимость доллара уменьшится на 32 копейки.

По состоянию на 1 февраля 2022 года польский злотый можно будет приобрести за 6,91 грн, а 10 российских рублей будут стоить 3,66 грн.

Курс валют от НБУ на 31 января

  • $1 – 28.4555 грн;
  • €1 – 31.7464 грн;
  • 1 польский злотый – 6.915 грн;
  • 10 российских рублей – 3,6659 грн.

С начала 2022 года курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка