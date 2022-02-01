Во вторник, 1 февраля, доллар и евро снизятся в своих позициях.

Американская валюта обойдется в 28,45 грн за 1$, а европейская – 31,75 грн за €1.

По курсу Национального банка Украины во вторник стоимость доллара уменьшится на 32 копейки.

По состоянию на 1 февраля 2022 года польский злотый можно будет приобрести за 6,91 грн, а 10 российских рублей будут стоить 3,66 грн.

Курс валют от НБУ на 31 января

$1 – 28.4555 грн;

€1 – 31.7464 грн;

1 польский злотый – 6.915 грн;

10 российских рублей – 3,6659 грн.

С начала 2022 года курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.