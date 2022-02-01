Лидер контейнерного рынка Украины бьет рекорды

Как свидетельствуют оперативные данные ГП Администрация морских портов Украины (ГП АМПУ), количество контейнерных грузов, обработанных в 2021 году на причалах Одесского порта №№ 2, 1-К и 2-к, которыми оперирует ГП Контейнерный терминал Одесса (ГП КТО), составляет 390 808 TEU, то есть рост на 5,1% по сравнению с 2020 годом.

В декабре 2021 года ГП КТО было обработано 37 856 TEU, что является абсолютным рекордом месячной перевалки контейнеров терминалами в Украине за последние 12 лет.

— Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, связанные прежде всего со сложной эпидемической ситуацией во всем мире и перебоями в логистических цепочках поставок, что привело даже к некоторому уменьшению общего объема контейнерных грузов на рынке Украины по 2021 год в сравнении с 2020 годом, наша компания увеличила контейнерооборот в TEU на 5,1%. Произошло это за счет развития существующих и привлечения новых сервисов нашей клиентуре, которая довольна и пользуется высоким уровнем сервиса ГП КТО по европейским стандартам, — комментирует генеральный директор ГП КТО Анастас Коккин.

Исполнительный директор по коммерции ГП КОГО Игорь Яровенко отметил, что в августе 2021 года контейнерная линия Medkon открыла новый еженедельный сервис на терминале, что предоставляет значительные возможности для увеличения контейнерных грузопотоков.

— Кроме того, в конце прошлого года наши многочисленные клиенты получили ожидаемый очередной апгрейд современного и высокотехнологичного веб-сервиса ГП КТО, прежде всего был запущен к работе новый модуль веб-портала для оформления электронных поручений по погрузке контейнеров на суда, что свидетельствует об успешном продлении внедрения терминалом современных ІТ-решений и дигитализации документооборота, — рассказал Игорь Яровенко.

ГП Контейнерный терминал Одесса является дочерней структурой немецкого логистического концерна HHLA AG (головной офис – г. Гамбург, ФРГ).

Оперирует контейнерным терминалом Одесского порта с 1 июля 2021 года и является лидером отечественного рынка перевалки контейнеров в портах и одним из ведущих игроков контейнерного рынка Черного моря.

Компания является одним из крупнейших иностранных инвесторов в отрасли: за 20 лет инвестировала в развитие производственных мощностей порта более €170 млн, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в Одесском регионе, — так, всего за 20 лет работы в целом было уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней на сумму более 3 млрд грн.