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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Лидер контейнерного рынка Украины бьет рекорды

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Лидер контейнерного рынка Украины бьет рекорды
Партнёрский материал

Как свидетельствуют оперативные данные ГП Администрация морских портов Украины (ГП АМПУ), количество контейнерных грузов, обработанных в 2021 году на причалах Одесского порта №№ 2, 1-К и 2-к, которыми оперирует ГП Контейнерный терминал Одесса (ГП КТО), составляет 390 808 TEU, то есть рост на 5,1% по сравнению с 2020 годом.

В декабре 2021 года ГП КТО было обработано 37 856 TEU, что является абсолютным рекордом месячной перевалки контейнеров терминалами в Украине за последние 12 лет.

— Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, связанные прежде всего со сложной эпидемической ситуацией во всем мире и перебоями в логистических цепочках поставок, что привело даже к некоторому уменьшению общего объема контейнерных грузов на рынке Украины по 2021 год в сравнении с 2020 годом, наша компания увеличила контейнерооборот в TEU на 5,1%.

Произошло это за счет развития существующих и привлечения новых сервисов нашей клиентуре, которая довольна и пользуется высоким уровнем сервиса ГП КТО по европейским стандартам, — комментирует генеральный директор ГП КТО Анастас Коккин.

Исполнительный директор по коммерции ГП КОГО Игорь Яровенко отметил, что в августе 2021 года контейнерная линия Medkon открыла новый еженедельный сервис на терминале, что предоставляет значительные возможности для увеличения контейнерных грузопотоков.

— Кроме того, в конце прошлого года наши многочисленные клиенты получили ожидаемый очередной апгрейд современного и высокотехнологичного веб-сервиса ГП КТО, прежде всего был запущен к работе новый модуль веб-портала для оформления электронных поручений по погрузке контейнеров на суда, что свидетельствует об успешном продлении внедрения терминалом современных ІТ-решений и дигитализации документооборота, — рассказал Игорь Яровенко.

ГП Контейнерный терминал Одесса является дочерней структурой немецкого логистического концерна HHLA AG (головной офис – г. Гамбург, ФРГ).

Оперирует контейнерным терминалом Одесского порта с 1 июля 2021 года и является лидером отечественного рынка перевалки контейнеров в портах и одним из ведущих игроков контейнерного рынка Черного моря.

Компания является одним из крупнейших иностранных инвесторов в отрасли: за 20 лет инвестировала в развитие производственных мощностей порта более €170 млн, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в Одесском регионе, — так, всего за 20 лет работы в целом было уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней на сумму более 3 млрд грн.

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