Министр финансов Украины Сергей Марченко считает нецелесообразной борьбу с так называемыми “зарплатными” ФЛП (физическими лицами-предпринимателями), поскольку этот вопрос очень чувствительный.

Об этом он заявил в одном из интервью, комментируя инициативу главы финансового комитета Верховной Рады, нардепа от Слуги народа Данила Гетманцева.

Речь идет о ситуации, когда работодатели вместо официального трудоустройства сотрудников нанимают ФЛП для предоставления услуг, что позволяет снизить размер налогов.

– Учитывая чувствительность вопроса ФЛП для общественной и политической среды, я бы не трогал ФЛП… Я достаточно осторожно подхожу к вопросу средних субъектов хозяйствования, малого бизнеса. Это очень чувствительная категория людей. Любое решение в этой сфере я принимал бы с точки зрения не только понимания интересов бюджета или справедливости, но и общественно-политических настроений этой сферы, — подчеркнул Марченко, комментируя инициативу.

Глава Минфина также отреагировал на идею налоговой реформы, которую предложил Гетманцев. Она предусматривает объединение ЕСВ, военного сбора и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в один налог с постепенным уменьшением его ставки. Марченко отметил, что в случае такого нововведения следует искать компенсаторы потерь для госбюджета.

– Мы, Минфин, говорим: если мы потеряем 100 млрд грн от этой прекрасной инициативы, то на эти 100 млрд мы не профинансируем какие-либо расходы или нам нужно будет найти дополнительные источники доходов, — объяснил министр.

В то же время, по словам Марченко, процесс внедрения РРО (регистраторов расчетных операций) нужно продолжать, поскольку это “чистка системы”.

– Здесь вопрос в происхождении товаров, появляющихся в том или ином магазине. Если мы хотим двигаться в правильном направлении, постепенно, без жестких ограничений, нужно ввести РРО и делать деятельность бизнеса прозрачной, — убежден Марченко.

“Зарплатные” ФЛП: о чем говорил Гетманцев

Нардеп Даниил Гетманцев говорил о сотрудничестве юрлиц с ФЛП третьей группы упрощенной системы налогообложения.

Нардеп предложил ограничить возможности юрлиц нанимать на работу ФЛП третьей группы вместо наемных работников.

– Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как “зарплатных” ФЛП. Это все реформа налогообложения доходов, – заявил Гетманцев.

Так, ФЛП третьей группы сейчас ежеквартально уплачивают 3% или 5% единого налога от дохода, а также 1 430 грн единого социального взноса (22% от минимальной зарплаты ежемесячно).

В то же время при выплате зарплаты наемным работникам нужно платить 18% налога на доход физлиц, 22% ЕСВ и 1,5% военного сбора.

Источник: Экономическая правда