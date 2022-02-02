Мы удержали ситуацию: Зеленский заявил о стабилизации гривны

Президент Владимир Зеленский заверил в отсутствии рисков для украинской национальной валюты.

Глава государства отметил, что большое влияние на стабилизацию гривны имели действия стран-союзников Украины, которые открывали фингарантии. Это давало сигнал рынкам и инвесторам о том, что не стоит выводить деньги.

— Относительно гривны, я считаю, что на сегодняшний день мы ситуацию удержали, несмотря на панику. Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну и успокоили рынки. Сегодня идет укрепление нацвалюты, — сказал президент на совместном брифинге с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.

Владимир Зеленский добавил, что визиты лидеров европейских стран тоже снизили риски валютного рынка Украины.

С начала года курс гривны заметно снизился. Началось обесценивание национальной валюты по двум причинам: кризис на рынке энергоресурсов и угроза эскалации со стороны России.

Прошло несколько недель, и сейчас только угроза вторжения в Украину тянет гривну вниз. Вернее, паника вокруг нее.

Если украинские военные эксперты склонны считать, что у России нет ресурсов для масштабной войны против Украины, европейские и американские СМИ разгоняют тезисы о том, что российские войска вот-вот пересекут границу.

Сможет ли в таких условиях укрепиться национальная валюта – читайте в нашем материале.