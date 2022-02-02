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Как ФЛП упрощенной системы налогообложения подать декларацию — инструкция

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
податки фоп

В Государственной налоговой службе рассказали, как ФЛП 1-2 групп упрощенной системы налогообложения подать декларацию за 2021 год. Сделать это нужно до 1 марта.

Для подачи декларации предпринимателям необходимо иметь файлы с ключами электронной подписи, знать сумму дохода, полученного от предпринимательской деятельности в течение 2021 года, сумму уплаченного единого налога за год и сумму уплаченного в течение года единого социального взноса (ЕСВ) или суммы дохода, с которого ЕСВ рассчитывался.

Если все эти данные подготовлены, заполнение декларации займет не более 5 минут. Для этого нужно:

  • перейти в электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы;
  • в списке АЦСК (аккредитованный центр сертификации ключей) выбрать свой электронный ключ;
  • загрузить файл с ключом и ввести пароль;
  • в меню, которое станет доступно, если введенные данные верны, выбрать раздел Введение отчетности;
    внести необходимые данные и создать отчет за год.

С 1 января 2022 года ФЛП на едином налоге подают декларации за 2021 год. Форма ее подачи изменилась, теперь там учтен единый налог, который раньше платили ежеквартально, и ЕСВ в виде Приложения 1, который отдельно платили в конце года.

То есть предпринимателям впервые придется заполнять Приложение 1 с учетом минимальной зарплаты, которая изменилась в декабре.

Как ФЛП на едином налоге подать годовую декларацию по новой форме – читайте в материале.

Источник: Государственная налоговая служба

Фото: Depositphotos

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