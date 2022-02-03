В четверг, 3 февраля, доллар и евро возрастут в своих позициях.

Американская валюта обойдется в 28,39 грн за 1$, а европейская – 32,14 грн за €1.

По курсу Национального банка Украины стоимость доллара вырастет на 7 копеек.

В то же время, польский злотый можно будет приобрести за 7,07 грн, а 10 российских рублей будут стоить 3,74 грн.

Курс валют от НБУ

$1 – 28.387 грн;

€1 – 32.141 грн;

1 польский злотый – 7.071 грн;

10 российских рублей – 3743 грн.

С начала 2022 года курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.