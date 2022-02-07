В начале новой зимней недели доллар снизил свои позиции, а стоимость евро незначительно увеличилась. Теперь американская валюта стоит 28,1468 грн за 1$, а европейская – 32,2745 грн за €1.

По данным Национального банка Украины, в понедельник цена доллара снизилась на 12 копеек, а евро теперь стоит на 35 копеек дороже.

По состоянию на 5 февраля 2022 года, стоимость польского злотого составляет 7,0967 грн за единицу, а 10 российских рублей стоят 3,6983 грн.

Цена злотого увеличилась на 5 копеек против предыдущего дня. Однако 10 рублей стали дешевле на 3 копейки, если сравнивать с пятницей, 4 февраля.

Курс валют от НБУ на 7 февраля

$1 – 28,1468 грн;

€1 – 32,2745 грн;

1 польский злотый – 7,0967 грн;

10 российских рублей – 3,6983 грн.

Курс валют в Украине

Эксперты наблюдают, что курс валют в Украине меняется каждый день. Они объяснили, что на это влияет ряд взаимосвязанных факторов.

Среди них – спрос и цены на товары с украинских ключевых сфер, последствия пандемии коронавируса, угроза вторжения Российской Федерации на наши земли и другие.