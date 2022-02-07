В случае прерывания трудового стажа украинцы могут самостоятельно заплатить взносы в Пенсионный фонд, чтобы обеспечить себе право на пенсию в будущем.

Граждане Украины, которые официально не работали, могут заключить договор об одноразовой оплате в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования (за прошедшее время).

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Или люди могут представить документ о добровольном участии в системе обязательного госсоцстрахования для будущей пенсии. В Пенсионном фонде объяснили, что такой договор можно заключить по меньшей мере на один год.

В налоговый орган по месту жительства следует подать заявление и необходимые документы. После проверки персональной информации не позднее, чем за 30 календарных дней, с гражданином оформляют документ по выбранному формату, который вступает в силу со дня его подписания.

Украинцы имеют право самостоятельно определить время, за которое они могут заключить договор о добровольном участии и заплатить страховые взносы.

Стоит отметить, что их месячный размер не может быть меньше минимального страхового взноса (по состоянию на 7 февраля 2022 года, речь идет о 1 430 грн).

Их рассчитывают с учетом минимальной зарплаты, имеющейся на день заключения договора (с 1 января 2022 года она составляет 6,5 тыс. грн).

Для документа об одноразовой уплате сумма увеличивается вдвое (минимальный страховой взнос в месяц, умноженный на два). Украинцы обязаны произвести одноразовую оплату одним платежом на весь период.