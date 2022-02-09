В среду, 9 февраля, доллар и евро снизятся в своих позициях.

Американская валюта обойдется в 27,96 грн за 1$, а европейская – 31,92 грн за €1.

По курсу Национального банка Украины стоимость доллара упадет на 3 копейки.

По состоянию на 9 февраля 2022 года, польский злотый можно будет приобрести за 7,05 грн., а 10 российских рублей будут стоить 3,72 грн.

Курс валют от НБУ

$1 – 27.9619 грн;

€1 – 31.9255 грн;

1 польский злотый – 7.0460 грн;

10 российских рублей – 3.7181 грн.

С начала 2022 курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.