Инфляция в январе 2022 выросла на 1,3%: что подорожало больше всего

Потребительская инфляция в январе 2022-го ускорилась до 1,3% с 0,6% в декабре и 0,8% в ноябре 2021 года.

По данным Государственной службы статистики, в годовом измерении, январь к январю, потребительские цены выросли на 10%, то есть не изменились.

В январе цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 2,5%.

Больше всего подорожали овощи – на 20,5%, цены на яйца, фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо, рис, сало и масло выросли на 3,9-1,0%.

В то же время сахар подешевел на 0,8%, а подсолнечное масло – на 0,5%.

Одежда и обувь за месяц подешевели на 5,7%, в том числе обувь – на 6,1%, а одежда – на 5,4%.

В январе произошел рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,7% из-за повышения тарифов на канализацию на 14,9% и водоснабжение на 12,0%.

Проезд в транспорте подорожал на 1,3%. Это произошло, прежде всего, за счет повышения тарифов в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,9%, горючего и масел – на 2,6%.

По итогам 2021 года потребительская инфляция в Украине составила 10%. Рост цен в течение прошлого года ускорился.

Продукты питания в декабре 2021 года (по сравнению с декабрем 2020-го) подорожали на 13,3%. Больше всего выросли цены на подсолнечное масло (на 38,8%) и на сахар (на 28,3%). В то же время, фрукты за год подешевели на 10,2%.