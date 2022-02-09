На 8 Марта в 2022 году украинцы отдыхают четыре дня подряд – 5, 6, 7 и 8 числа. Как в эти праздничные дни будут работать банки, Национальный банк Украины обнародовал регламент до конца текущего года.

Согласно графику, все финансовые учреждения в Украине с 5 по 8 марта должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, а также их подкрепление наличными деньгами разных номиналов.

В связи с переносом рабочих дней в марте дни работы банковской системы переносятся с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта.

Однако 7 числа финучреждения при необходимости могут совершать кассовые операции.

Все переводы между банками через системы электронных платежей (СЭП) с 5 по 8 марта будут осуществляться датой банковского дня 9 марта, а 12 марта – тем же днем, поскольку это рабочая суббота.

В 2022 году будет дважды по четыре выходных подряд – по случаю празднования 8 Марта и Дня Конституции. Так решило правительство на заседании в августе 2021 года.

Согласно распоряжению, празднование 8 марта (Международного женского дня) и 28 июня (Дня Конституции Украины) руководителям предприятий, учреждений и организаций, где установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рекомендовали перенести рабочие дни с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.