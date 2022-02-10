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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Борьба с зарплатами в конвертах: в Украине хотят снизить налог на доходы

Валентина Летяк редактор ленты
Зарплата в конверті

Существенное снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в Украине возможно при условии детенизации зарплат. Этот вопрос уже обсуждается, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев.

Он объяснил, что один вариант предусматривает отмену военного сбора и объединение единого социального взноса с НДФЛ, а второй – уменьшение ставки налога до 10%.

Однако, по его словам, невозможно снизить ставку налога вдвое, то есть до 10%, “и оставить лазейку в 5% для зарплатных ФЛП”.

– Если общество готово платить 10%, но отказаться от уклонения, вообще отказаться от уклонения: от зарплат в конвертах, от схем с зарплатными ФЛП, мы будем это делать. Это должен быть консенсус, согласие трех сторон: бизнеса, общества, государства, – объяснил Гетманцев.

Нардеп отметил, если не получится прийти к согласию, выводить зарплаты из тени будут другими методами.

Ранее Гетманцев предложил ограничить возможности компаний нанимать на работу ФЛП третьей группы с целью уклонения от налогообложения, то есть власти ищут механизм, который не позволит бизнесу брать на работу предпринимателей вместо наемных работников.

Сейчас ФЛП третьей группы ежеквартально уплачивают 3% или 5% единого налога от дохода, а также 1 430 грн единого социального взноса (22% от минималки ежемесячно).

В то же время при выплате зарплаты наемным работникам нужно платить 18% налога на доход физлиц, 22% ЕСВ и 1,5% военного сбора.

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Источник: НВ

Фото: Dreamstime

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