В феврале-марте в Украину прибудут дополнительно еще восемь судов с импортным углем, помимо 15, которые уже получали украинские теплоэнергогенерирующие компании с ноября 2021 года.

– В период февраля-марта еще дополнительно планируется восемь судов с углем, которые суммарно доставят ориентировочно 700 тыс. тонн, – сказал министр энергетики Герман Галущенко на брифинге в Киеве 10 февраля.

Он добавил, что на данный момент идет стабильное накопление угля на складах, там находится 841 тыс. тонн. По данным министра, это позволяет “абсолютно спокойно” проходить отопительный сезон.

Галущенко уточняет, что запасы угля на складах ТЭС генкомпаний Украины в период с 31 января по 7 февраля 2022 года увеличились на 5,8% (на 38,3 тыс. тонн) – до 695,5 тыс. тонн.