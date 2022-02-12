На украинском рынке еврооблигаций в пятницу фиксировалось падение цен на 2,2-4,1%. Все это произошло на фоне призывов США своим гражданам покинуть территорию Украины.

По данным Bloomberg, в четверг диапазон ставок к погашению составлял 9,5-11,9% годовых, а вот в пятницу он поднялся и расширился до 10,1-15,9%.

Кривая доходности, которая возвращалась к нормальной, позже уже демонстрировала ярко выраженную инверсию — ставки по “коротким” бумагам выше, нежели по “длинным”.

Ставка к погашению “коротких” долларовых бумаг с погашением в сентябре этого года выросла до 15,9% годовых, спустя год – до 13,5%, в сентябре 2024 года – под 13%.

Доходность еврооблигаций с погашением в 2025 повысилась до 12,2%, в 2026 – до 11,5%, в 2027 – под 11%, в 2028 году – 10,4%.

Доходность к погашению “длинных” долларовых бумаг с погашением в 2032-33 годах поднялась на 0,6 процентных пунктов – до 10,2-10,1% годовых.

В пятницу цена двух выпусков еврооблигаций в евро снизилась на 2,9-3,4% — это послужило увеличением ставок бумаг с погашением в 2026 году с 8,2% до 8,7%, а с погашением в 2030 году – с 10,3% до 11,3% годовых.

Ранее премьер Денис Шмигаль заявил, что у Украины достаточно ресурсов для поддержания макроэкономической и макрофинансовой стабильности в условиях угрозы военной эскалации со стороны России.