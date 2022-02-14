В прошлом исследовании бензина А-95 Институтом потребительских экспертиз, проведенном два месяца назад, было обнаружено 25% фальсификата.

К сожалению, нынешний рейд показал рост уже до трети не кондиции.

В этот раз эксперты также провели эксперимент – в ряде сетей покупали пробы бензина в городах и на трассе, чтобы определить корреляцию в зависимости от удаленности от контролирующих органов, как внутренних, так и внешних.

В этом исследовании были отобраны образцы 16 сетей – WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, АВИАС, ULTRA, БРСМ-нафта, Avantage 7, UPG, CHIPO, Brent Oil,МОТТО, и две небольшие региональные сети АЗС КСЕМ и Днепро-Нафта.

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5).

В зеленой зоне лидеров оказались пять сетей — WOG, ОККО, KLO, ZOG и PRIME.

Первым делом было проверено октановое число. Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц.

Наибольшее значение – у WOG (95,7 ед.). Их коллеги всего лишь на одну десятую не достигли лидерства — ОККО, KLO, ZOG (95,6 ед).

По сере минимальное значение выявлено в бензине А-95, приобретенном в сети WOG (6 мг/кг), немногим больше у ОККО и запорожской ZOG (7 мг/кг). Это с запасом превосходит допуски Евро-5.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников значения в пределах нормы, лучший показатель у KLO – всего 25,3%.

Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Наименьшее количество – у ОККО (0,37% при норме не выше 1%), и KLO (0,4%).

Топливо, приобретенное на АЗС Avantage 7, SHELL, АВИАС, CHIPO, SHELL, ULTRA и UPG, попало в синюю зону.

Бензин А-95, реализуемый здесь, отвечал всем требованиям ДСТУ, и в целом имеет отличное качество.

Практически все образцы отнесены в синюю зону из-за показателя содержания серы, который находится практически на границе допусков нормативов (9-10 мг/кг при нормативе не более 10).

Красная зона вновь полна дискаунтерами. Бензин А-95 не соответствовал ДСТУ у сетей БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil, КСЕМ и Днипро-нафта.

У первых четырех образцов был обнаружен недостаток октана — БРСМ-нафта (94,2 ед.), МОТТО (90,4 ед.), Brent Oil (93 ед.), КСЕМ (92,3 ед). И если Brent Oil и КСЕМ продают девяносто второй по цене пятого, то МОТТО не дотягивает даже до этого!

Что касается вредной для экологии и воздуха в частности серы – то превышение более чем в пять раз было обнаружено в образце МОТТО (54 мг/кг при норме не более 10), и в два раза в образце Днипро-нафта.

А самое интересное началось, традиционно, при проверке содержания бензола. Четырехкратное превышение допустимого уровня этого токсичного вещества обнаружено в пробе МОТТО (3,98% при норме не более 1%).

Также эксперты обратили внимание на аномально низкое содержание ароматических углеводородов в образцах МОТТО, Brent Oil, КСЕМ и Днипро-нафта (от 8 до 14%). Это четкий маркер не заводского, кустарного производства.

В общем, исследование показало, что желание сэкономить в период турбулентности на рынке может вылезти владельцам авто боком.

Что же касается корреляции между бензином, который продают на трассе и в городах, то судя по итогам исследования, никакой разницы нет.