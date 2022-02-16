Во вторник, 15 февраля, Министерство экономики Украины обнародовало обновление по средней стоимости бензина в стране.

Как сообщается, ее увеличили уже в пятый раз подряд. Теперь – до 31,75 грн/литр. В то же время цена дизтоплива достигла 29,07 грн/литр.

Таким образом, по сравнению с началом месяца средняя цена бензина выросла на 0,91 грн/литр, стоимость дизтоплива – на 0,77 грн/литр.

Из данных, опубликованных Минэкономики, будет рассчитываться предельная цена реализации топлива на автозаправочных станциях (АЗС) по состоянию на середину февраля.

Таким образом, учитывая предельные торговые наценки, максимальная цена обычного бензина для его продажи через АЗС не может превышать 36,75 грн/литр, тогда как обычное дизтопливо – 36,07 грн/литр.

Отметим, что установление максимальной торговой надбавки не влияет на так называемое брендовое премиальное топливо, обладающее улучшенными показателями качества.

Комментируя сложившуюся ситуацию, эксперт топливного рынка, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн уточнил, что это было “очень ожидаемо”.

– Мы прогнозировали аналогичный результат. Цена растет из-за роста цен на нефть и доллар. Вчера был очередной прыжок и оптовый рынок отреагировал почти на гривну, а кое-где и на гривну шестьдесят – цены устремились ввысь, – сказал Куюн.

Эксперт подчеркнул, что ситуация остается напряженной, но начался новый котировочный десятидневный период, на основании которого будет разработан очередной бюллетень Минэкономики.

– На данный момент, к сожалению, нет хороших новостей. Цены продолжают расти. Сегодня вот снова плюсы – как по валюте, так и по котировкам. В правительстве идут консультации насчет того, как снизить цены. Мнения разделились надвое, – сообщил Сергей Куюн.

Он уточнил, что в качестве первого варианта решения проблемы рассматривают уменьшение торговой надбавки на розничных операторов на 2 грн дизтопливо и на 50 копеек – бензин.

– Однако мы все понимаем, что когда цена 37, 36 грн – то 50 копеек или 2 грн это ни о чем, – оценил топливный эксперт.

Вторая идея, по его словам, состоит в изучении опыта Польши, где правительство снижает акциз, отменило налог на розничную торговлю топливом и снизило НДС на топливо с 23% до 8%.

– Эта норма заработала с 1 февраля и на данный момент цены в Польше ниже, чем в Украине. Но проблема в том, что лишних денег в бюджете нет и все понимают что это будут потери. Как их компенсировать – непонятно. Польша богаче нас и там не все в восторге, особенно чиновники, потому что лишних денег нет ни у кого, – рассказал Куюн.

Он добавил, что чтобы снизить НДС, необходимо законодательное урегулирование, а это всегда достаточно длительный процесс.