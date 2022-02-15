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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк дал советы, как защититься от интернет-мошенников

Марта Бондаренко редактор ленты
Нацбанк дал советы, как защититься от интернет-мошенников

Национальный банк Украины продолжает информационную кампанию относительно платежной безопасности по поводу того, как обезопасить себя от кибермошенников.

Цель кампании НБУ – улучшить осведомленность украинцев о кибергигиене и способствовать формированию навыков безопасного поведения в виртуальном пространстве.

Также Нацбанк считает нужным напомнить основные правила безопасности безналичных расчетов.

Так, наиболее распространенными схемами интернет-мошенничества в 2021 году были:

  • продажа несуществующих товаров;
  • псевдовыигрыши;
  • телефонные мошенничества;
  • фишинговые ресурсы для присвоения денег или сбора персональных данных;
  • завладение деньгами под предлогом получения сверхприбыли;
  • просьба знакомых о помощи в социальных сетях.

В НБУ отмечают, чтобы обезопасить себя в киберпространстве, в частности, в финансовых вопросах, необходимо:

  • иметь отдельный телефонный номер для взаимодействия с финансовым учреждением;
  • зарегистрировать его и “привязать” к своим паспортным данным;
  • внимательно следить за тем, где размещается информация о финансовом номере;
  • контролировать свой мобильный телефон и не оставлять его без присмотра.

Мошеннические действия в интернете составляют почти 70% всех поступающих в киберполицию обращений. За прошлый год киберпреступники обманули украинцев более чем на 193 млн гривен.

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Источник: НБУ

Фото: Pixabay

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