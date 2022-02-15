Национальный банк Украины продолжает информационную кампанию относительно платежной безопасности по поводу того, как обезопасить себя от кибермошенников.

Цель кампании НБУ – улучшить осведомленность украинцев о кибергигиене и способствовать формированию навыков безопасного поведения в виртуальном пространстве.

Также Нацбанк считает нужным напомнить основные правила безопасности безналичных расчетов.

Так, наиболее распространенными схемами интернет-мошенничества в 2021 году были:

продажа несуществующих товаров;

псевдовыигрыши;

телефонные мошенничества;

фишинговые ресурсы для присвоения денег или сбора персональных данных;

завладение деньгами под предлогом получения сверхприбыли;

просьба знакомых о помощи в социальных сетях.

В НБУ отмечают, чтобы обезопасить себя в киберпространстве, в частности, в финансовых вопросах, необходимо:

иметь отдельный телефонный номер для взаимодействия с финансовым учреждением;

зарегистрировать его и “привязать” к своим паспортным данным;

внимательно следить за тем, где размещается информация о финансовом номере;

контролировать свой мобильный телефон и не оставлять его без присмотра.

Мошеннические действия в интернете составляют почти 70% всех поступающих в киберполицию обращений. За прошлый год киберпреступники обманули украинцев более чем на 193 млн гривен.

В январе в Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, занимавшихся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту. Они обманули десятки граждан на 3 млн грн.