Национальный банк Украины продолжает информационную кампанию относительно платежной безопасности по поводу того, как обезопасить себя от кибермошенников.
Цель кампании НБУ – улучшить осведомленность украинцев о кибергигиене и способствовать формированию навыков безопасного поведения в виртуальном пространстве.
Также Нацбанк считает нужным напомнить основные правила безопасности безналичных расчетов.
Так, наиболее распространенными схемами интернет-мошенничества в 2021 году были:
- продажа несуществующих товаров;
- псевдовыигрыши;
- телефонные мошенничества;
- фишинговые ресурсы для присвоения денег или сбора персональных данных;
- завладение деньгами под предлогом получения сверхприбыли;
- просьба знакомых о помощи в социальных сетях.
В НБУ отмечают, чтобы обезопасить себя в киберпространстве, в частности, в финансовых вопросах, необходимо:
- иметь отдельный телефонный номер для взаимодействия с финансовым учреждением;
- зарегистрировать его и “привязать” к своим паспортным данным;
- внимательно следить за тем, где размещается информация о финансовом номере;
- контролировать свой мобильный телефон и не оставлять его без присмотра.
Мошеннические действия в интернете составляют почти 70% всех поступающих в киберполицию обращений. За прошлый год киберпреступники обманули украинцев более чем на 193 млн гривен.
В январе в Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, занимавшихся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту. Они обманули десятки граждан на 3 млн грн.