Государственная служба статистики утверждает, что в 2021 году по сравнению с 2020 Украина увеличила экспорт на 38,4% (до $68,09 млрд), а импорт – на 34% (до $72,82 млрд).

В Госстате уточнили, что сальдо внешней торговли товарами было отрицательным.

Оно составило $4,728 млрд, тогда как в 2020 году этот показатель составлял $5,144 млрд и тоже был отрицательным.

Всего в 2021 году Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 235 стран мира.

С кем Украина торговала чаще всего

Большинство товаров Украина продала в Китай – на 2,7% больше, чем в 2020 году (на $8 млрд).

Также в первой тройке экспорта Польша – на 59,7% больше, чем в 2020 (или на $5,23 млрд) и Турция – на 70% больше (или на $4,14 млрд).

По импорту лидирует также Китай – он вырос на треть (или на $10,97 млрд).

Второе место заняла Германия – на 17,7% больше, чем в 2020 (или на $6,28 млрд) и на третьем – РФ (на 33,9% или $6,08 млрд больше)

Какие товары продавала и покупала Украина

В 2021 году Украина продавала в большинстве своем черные металлы. Их экспорт вырос на 81,4% (или на $13,95 млрд).

Также на треть выросли продажи зерновых – на $12,34 млрд, жиры и масла животного и растительного происхождения – на 22,5% (или на $7,04 млрд).

Импорт Украины в основном касался топлива – минерального, нефти и продуктов ее перегонки. Эта позиция выросла на 79,5% или на $14,33 млрд.

Также Украина покупала автомобили, механизмы и оборудование – на 22,9% больше или на $14,20 млрд.

Еще одной областью, активно покупаемой Украиной, является продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Тут рост составил 32,8% или $9,74 млрд долл.