Европарламент утвердил предоставление Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

Украина в скором времени получит от Евросоюза экстренную макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд. На заседании 15 февраля Европарламент утвердил соответствующее решение Еврокомиссии.

– Макрофинансовая помощь Украине принята, – объявили в Европарламенте.

Само голосование прошло в понедельник, 14 февраля.

1 февраля Европейская комиссия решила предоставить Украине кредит в размере €1,2 млрд в качестве экстреной макрофинансовой помощи.

11 февраля Совет ЕС утвердил соответствующее решение Еврокомиссии.

После публикации этого решения в Официальном журнале ЕС Украина в ближайшее время сможет получить первый транш в размере €600 млн без выполнения каких-либо условий со стороны Киева.

Однако сроки предоставления второго транша будут зависеть от выполнения предыдущих политических условий и реализации программы МВФ.

В Еврокомиссии также прогнозируют выделение Украине обычной макрофинансовой помощи после выплаты экстренного пакета в размере €1,2 млрд. Это может произойти летом или осенью 2022 года.