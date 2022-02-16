Реальных угроз нет: Шмигаль о состоянии экономики Украины на фоне вероятного вторжения РФ

Реальных угроз украинской экономике на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ нет.

Об этом 16 февраля во время марафона единства #UA вместе заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме оценки рисков, он отметил, что по состоянию на сегодняшний день казначейские счета в Украине стабильны, а долларовый ВВП можно назвать “рекордным”.

— Мы, конечно, говорим о серьезном экономическом вызове. Для нашей экономики сегодня нет реальных макроугроз: в части колебаний курса, в части раскрутки дальнейшей ситуации. Но под давлением таких информационных угроз инвесторы пытаются вывезти свой капитал из Украины. Это давит на курс доллара, НБУ принимает меры, его ресурсы тратятся на удержание стабильности, – заявил Денис Шмигаль.

Премьер заверил, что по состоянию на февраль 2022 года Украина владеет более 29 млрд золотовалютных запасов.

Кроме этого, Денис Шмигаль отметил, что, несмотря на вероятную эскалацию конфликта, наша страна продолжает бороться и с вредным влиянием Северного потока-2 на экономику Украины.

– Мы сегодня успешно блокируем российское гибридное газовое оружие в виде Северного потока-2 и будем продолжать это делать. Это угроза не только для нашего государства, это и для всей Европы.

Ко Дню Единения 16 февраля на всех телеканалах Украины проходит марафон единства #UAразом. Смотрите вечернюю часть онлайн-трансляции марафона соединения на телеканале ICTV и на сайте Факты ICTV.