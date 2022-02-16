По состоянию на среду, 16 февраля, доллар и евро ослабили свои позиции. Стоимость американской валюты стартует от 28,2424 грн за 1$, а европейской – 32,0283 грн за €1.
По данным Национального банка Украины, по сравнению с предыдущим днем цена доллара снизилась на 29 копеек, а евро – на 30 копеек.
Стоимость польской валюты упала, когда российская – возросла. Цена одного злотого сейчас составляет 7,1102 грн., а 10 российских рублей стоят 3,7497 грн.
Курс валют от НБУ
- $1 – 28,2424 грн;
- €1 – 32,0283 грн;
- 1 польский злотый – 7,1102 грн;
- 10 российских рублей – 3,7497 грн.
Ранее эксперты рассказали, что в ближайшие дни курс доллара может превысить отметку в 29 грн, а к концу февраля по всей вероятности достигнет 30 грн.