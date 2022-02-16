По состоянию на среду, 16 февраля, доллар и евро ослабили свои позиции. Стоимость американской валюты стартует от 28,2424 грн за 1$, а европейской – 32,0283 грн за €1.

По данным Национального банка Украины, по сравнению с предыдущим днем ​​цена доллара снизилась на 29 копеек, а евро – на 30 копеек.

Стоимость польской валюты упала, когда российская – возросла. Цена одного злотого сейчас составляет 7,1102 грн., а 10 российских рублей стоят 3,7497 грн.

Курс валют от НБУ

$1 – 28,2424 грн;

€1 – 32,0283 грн;

1 польский злотый – 7,1102 грн;

10 российских рублей – 3,7497 грн.

Ранее эксперты рассказали, что в ближайшие дни курс доллара может превысить отметку в 29 грн, а к концу февраля по всей вероятности достигнет 30 грн.