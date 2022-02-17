Рада разрешила госорганам пользоваться облачными услугами

Верховная Рада голосами 297 депутатов приняла в целом законопроект №2655, разрешив органам государственной власти пользоваться облачными услугами.
Облачные услуги включают: инфраструктуру как услугу (IaaS), платформу как услугу (PaaS), программное обеспечение как услугу (SaaS) и безопасность как услугу (SECaaS).
Документ определяет правила, по которым госорганы и госпредприятия могут пользоваться облачными сервисами.
Законом Кабмин определен как орган, устанавливающий требования к поставщикам облачных и сопутствующих услуг.
В Минцифре прокомментировали принятие закона об облачных услугах:
– Чтобы обрабатывать все больше информации, органам власти и местного самоуправления необходимо периодически увеличивать количество вычислительных и человеческих ресурсов. Чтобы оптимизировать этот процесс, мы планируем перенести основные процессы производства ИТ-серверов в “облака“.
Там также объяснили, что изменится в госорганах:
- закон позволит убрать коррупционные риски относительно постоянной закупки серверного оборудования;
- ускорится внедрение инноваций;
- он будет стимулировать приход в Украину крупнейших мировых вендоров облачных сервисов Microsoft, AWS, Google cloud.