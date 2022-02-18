Шмыгаль: Украина к 2030 году полностью перейдет на газ собственной добычи

В национальной экономической стратегии до 2030 года закреплена цель – обеспечение 100% потребностей Украины в природном газе за счет собственной добычи.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на пути к достижению этой цели уже заключено 11 соглашений о распределении продукции в сфере добычи газа, а это более 13 млрд грн инвестиций в развитие и начальную инфраструктуру.

Глава правительства рассказал, что планируется сейсмические исследования на 57 опытных скважинах.

– На нескольких участках такая разведка уже началась и продолжается. Во второй половине 2022 года начнется бурение первых скважин, — уточнил Шмыгаль.

Ранее премьер Денис Шмыгаль говорил, что в 2022 году Украина увеличит добычу газа, а также позаботится об альтернативных источниках поставок на случай прекращения транзита из РФ.

По его словам, в апреле начнется регулярный цикл закачки природного газа в подземные хранилища, чтобы войти в следующий отопительный сезон как минимум с 20 млрд кубометров газа.