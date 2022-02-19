Украина получила $350 млн финансовой поддержки от Всемирного банка – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил увеличение роли Всемирного банка в устойчивости финансового сектора Украины с президентом группы Дэвидом Мэлпасом.

По его словам, Всемирный банк предоставил Украине $350 млн финансовой поддержки.

– Президент Всемирного банка отметил экономическую стабилизацию, земельную реформу и инфраструктурные проекты в Украине. Спасибо за $350 млн финансовой поддержки, – написал Владимир Зеленский у себя в Twitter 19 февраля.

Напомним, президент Украины сегодня выступит на Мюнхенской конференции по безопасности-2022.

Одной из основных тем конференции является обострение ситуации на временно оккупированном Донбассе, а также действия РФ на украинско-российской границе.