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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина получила $350 млн финансовой поддержки от Всемирного банка – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
світовий банк

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил увеличение роли Всемирного банка в устойчивости финансового сектора Украины с президентом группы Дэвидом Мэлпасом. 

По его словам, Всемирный банк предоставил Украине $350 млн финансовой поддержки.

– Президент Всемирного банка отметил экономическую стабилизацию, земельную реформу и инфраструктурные проекты в Украине. Спасибо за $350 млн финансовой поддержки, – написал Владимир Зеленский у себя в Twitter 19 февраля.

Напомним, президент Украины сегодня выступит на Мюнхенской конференции по безопасности-2022.

Одной из основных тем конференции является обострение ситуации на временно оккупированном Донбассе, а также действия РФ на украинско-российской границе.

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Фото: Dreamstime

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