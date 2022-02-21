Украина ежемесячно теряет от $2 до $3 млрд из-за угрозы нового вторжения России на украинские территории.

Как сказал в интервью заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, в список финансовых потерь входят приостановка инвестиций, дополнительная инфляция, потери в сфере туризма и работы авиакомпаний.

— Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок около $1,5-2 млрд, – сказал Ростислав Шурма.

В Офисе президента добавили, что у украинской экономики есть финансовый резерв в $4-5 млрд, что должно хватить для стабильной экономики в случаях ЧП.

— Мы считаем, что подушки в $4-5 млрд должно быть достаточно, чтобы продолжать запланированные государственные программы. Но внешняя ситуация может изменяться, – сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Он добавил, что экономическая ситуация в Украине зависит от информационной стабильности. Если состояние информационного нагнетания останется, то в экономике может подняться “болевой порог”, благодаря чему экономические потери могут исчезнуть.

Ростислав Шурма также напомнил о решении украинского правительства о выделении более 16 млрд гривен для обеспечения страховых гарантий для авиаперевозчиков. По его мнению, это успокоило страховые компании.