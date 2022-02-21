В предпоследний понедельник февраля доллар усилил свои позиции, а стоимость евро снизилась. Цена американской валюты сейчас составляет 28,3428 грн за 1$, а европейской – 32,196 грн за €1.

Согласно курсу Национального банка Украины, стоимость доллара увеличилась на 4 копейки, если сравнивать с предыдущим будним днем.

Польская и российская валюты ослабили свои позиции против 18 февраля. Цена одного злотого сейчас составляет 7,1319 грн, а 10 российских рублей стоят 3,7379 грн.

Стоимость злотого уменьшилась на 2 копейки по сравнению с пятницей. В то же время 10 рублей стали дешевле на 1 копейку.

Курс валют от НБУ на 21 февраля

$1 – 28,3428 грн;

€1 – 32,196 грн;

1 польский злотый – 7,1319 грн;

10 российских рублей – 3,7379 грн.

Курс валют в Украине

Ежедневно курс валют в Украине меняется по нескольким взаимосвязанным причинам. Стоимость доллара и евро колеблется на уровне 28–32 грн за единицу.

На цену иностранной валюты влияют разные факторы – интерес иностранных инвесторов к Украине, спрос на товары отечественного производства, состояние экономики, пандемия коронавируса и другие.