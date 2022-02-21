Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Стоимость доллара увеличилась: курс валют в Украине 21 февраля

Юля Захарченко редактор ленты
Курс долара

В предпоследний понедельник февраля доллар усилил свои позиции, а стоимость евро снизилась. Цена американской валюты сейчас составляет 28,3428 грн за 1$, а европейской – 32,196 грн за €1.

Согласно курсу Национального банка Украины, стоимость доллара увеличилась на 4 копейки, если сравнивать с предыдущим будним днем.

Польская и российская валюты ослабили свои позиции против 18 февраля. Цена одного злотого сейчас составляет 7,1319 грн, а 10 российских рублей стоят 3,7379 грн.

Стоимость злотого уменьшилась на 2 копейки по сравнению с пятницей. В то же время 10 рублей стали дешевле на 1 копейку.

Курс валют от НБУ на 21 февраля

  • $1 – 28,3428 грн;
  • €1 – 32,196 грн;
  • 1 польский злотый – 7,1319 грн;
  • 10 российских рублей – 3,7379 грн.

Курс валют в Украине

Ежедневно курс валют в Украине меняется по нескольким взаимосвязанным причинам. Стоимость доллара и евро колеблется на уровне 28–32 грн за единицу.

На цену иностранной валюты влияют разные факторы – интерес иностранных инвесторов к Украине, спрос на товары отечественного производства, состояние экономики, пандемия коронавируса и другие.

Читайте
В НБУ рассказали, на что обратить внимание при получении кредита в "небанках"

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка