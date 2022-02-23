На фоне российской агрессии экономика Украины остается стабильной. Ухудшить экономическую ситуацию может только паника среди украинцев.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что признание Россией псевдогосударственных образований “Д/ЛНР” является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, основ международного права.

По словам Шмыгаля, в последние недели и месяцы агрессор хотел спровоцировать панические настроения внутри Украины, однако украинцы не поддались на провокацию.

– Наша экономика и финансовая система остаются стабильными. У нас достаточно резервов и прочности, чтобы противостоять не только военной, но и экономической, торговой, энергетической агрессии. У нас нет никаких экономических причин для ухудшения ситуации, кроме паники, – подчеркнул Шмыгаль.

Он заверил, что у правительства достаточно средств на счетах, чтобы профинансировать все расходы в Украине. Кроме того, государственный бюджет за первые два месяца 2022 года получит примерно на 15 млрд грн больше, чем планировалось.

Шмыгаль добавил, что у НБУ есть достаточно резервов, а международные партнеры оказывают Украине финансовую поддержку.

Комментируя внедрение чрезвычайного положения в Украине, премьер заверил, что это особым образом не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса.

Глава Кабмина также проинформировал, что, учитывая эскалацию агрессии России, будет увеличен бюджет для украинской армии на 2022 год (зарплаты военным, расходы на территориальную оборону, программы разработки современного вооружения). Соответствующие законопроекты будут внесены в Верховную Раду.

Как известно, Верховная Рада приняла сегодня закон, которым разрешила Кабмину в течение трех месяцев перераспределять средства по всем статьям госбюджета на армию без согласования с бюджетным комитетом ВР. Это решение должно обеспечить достаточные расходы на национальную безопасность и оборону в связи с обострением вооруженной агрессии России.