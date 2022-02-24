24 февраля курс гривны к доллару в обменниках возрос до уровня 35 грн. Евро — 39 грн.

Американская валюта за день в среднем подорожала на 3 грн.

В обменниках средний курс покупки доллара 30 грн/1$, продажи — 33 грн/1$. Курс евро в покупке — 34 грн/1€, в продаже — 36 грн/1€.

Курс валют от НБУ

$1 – 29.2549 грн;

€1 – 33.1707 грн;

1 польский злотый – 7, 296 грн;

10 российских рублей – 3, 6448 грн.

Напомним, после одобрения Совбезом РФ и последующим признанием Россией “независимости” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР” на фондовых биржах резко обвалился рубль по отношению к доллару и евро.

Сегодня, 24 февраля, Верховная Рада ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.

На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные органы – военные администрации.

Военное положение прекращается по истечении срока, на которое оно было введено. Однако пока указа президента Украины не обнародовали, поэтому неизвестно, на какое время ввели военное положение в Украине.