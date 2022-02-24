По состоянию на четверг, 24 февраля, доллар и евро улучшили свои позиции. Стоимость американской валюты стартует от 29.2549 грн за 1$, а европейской – 33.1707 грн за €1.

По данным Национального банка Украины, по сравнению с предыдущим днем цена доллара и евро выросла одинаково — на 26 копеек.

Стоимость польского злотого и русского рубля также выросла. Цена одного злотого сейчас составляет 7,296 грн., а 10 российских рублей стоят 3,6448 грн.

Курс валют от НБУ

$1 – 29.2549 грн;

€1 – 33.1707 грн;

1 польский злотый – 7,296 грн;

10 российских рублей – 3,6448 грн.

Напомним, после одобрения Совбезом РФ и последующим признанием Россией “независимости” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР” на фондовых биржах резко обвалился рубль по отношению к доллару и евро.