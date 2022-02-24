Отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, в которых нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.
Об этом сообщила пресс-служба банка на своем официальном сайте.
— Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7. Мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн, — говорится в сообщении.
Онлайн-услуги Приватбанка в условиях военного положения:
- безналичные расчеты работают без ограничений
- снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно, служба инкассации обеспечивает наличные на бесперебойной основе
- срок действия карт Приватбанка автоматически продлен на 180 дней
- временно остановлены покупки через Оплату частями
- сеть POS-терминалов банка работает
Кроме того, в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины О работе банковской системы в период введения военного положения от 24 февраля 2022 года №18 приостановлена работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.
Любые другие ограничения вне постановления НБУ являются техническими трудностями. Администрация уверяет, что делает все, чтобы Приватбанк работал в соответствии с постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация.
Источник: ПриватБанк