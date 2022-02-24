Отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, в которых нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба банка на своем официальном сайте.

— Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7. Мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн, — говорится в сообщении.

Онлайн-услуги Приватбанка в условиях военного положения:

безналичные расчеты работают без ограничений

снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно, служба инкассации обеспечивает наличные на бесперебойной основе

срок действия карт Приватбанка автоматически продлен на 180 дней

временно остановлены покупки через Оплату частями

сеть POS-терминалов банка работает

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины О работе банковской системы в период введения военного положения от 24 февраля 2022 года №18 приостановлена работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

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Любые другие ограничения вне постановления НБУ являются техническими трудностями. Администрация уверяет, что делает все, чтобы Приватбанк работал в соответствии с постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация.

Источник: ПриватБанк