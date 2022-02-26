Банки завозят наличные в банкоматы, учитывая ситуацию в Украине — НБУ

По состоянию на вечер 26 февраля, украинские банки продолжают работать в обычном режиме, несмотря на вторжение российско-оккупационных войск. Банки завозят наличные средства в банкоматы, учитывая ситуацию в Украине.

Об этом сообщил директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерегин в эфире украинского телеканала.

– Банки сегодня работают в обычном режиме и будут работать в дальнейшем. Банки продолжают обеспечивать работу отделений в бесперебойном режиме, конечно, при отсутствии угрозы жизни и здоровью граждан Украины. Банки подкрепляют банкоматы наличными деньгами постепенно, учитывая эти обстоятельства. Национальный банк со своей стороны подкрепляет наличные деньги в кассе банков без ограничений.

Он рассказал о временных ограничениях на снятие наличных. Граждане могут забрать на руки сумму до 100 тыс. грн, которой достаточно для покрытия первоочередных нужд.

— Ликвидность (возможность быстрого обналичивания актива без существенной потери его стоимости или с минимальными затратами, — Ред.) банковской системы, кому необходимо подкрепляем. Единственные лимиты, введенные в этих обстоятельствах, это временные лимиты на снятие наличных со счетов в размере до 100 тыс. грн, полностью покрывающих первоочередные потребности граждан.

Система электронных платежей Национального банка работает. Финансовые учреждения Украины подключены к системе электронных платежей и осуществляют их по своему регламенту.