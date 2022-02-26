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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Экономика Украины работает стабильно: поступления в госбюджет выполнены на 123,7%

Валентина Летяк редактор ленты
Гроші

Несмотря на вторжение РФ в Украину, поступления в госбюджет страны с начала февраля составляют 97,4 млрд грн, или 123,7%, сообщает Минфин.

– Министерство финансов продолжает выполнять свои функции и всячески поддерживает Вооруженные силы Украины. По оперативным данным Государственной казначейской службы, в общий фонд государственного бюджета с начала февраля 2022 года поступило 97,4 млрд грн, — говорится в сообщении.

Это означает, что месячный план по поступлениям в бюджет выполнен на 123,7%.

Накануне вторжения России в Украину Верховная Рада поддержала увеличение расходов на оборону на 9 млрд грн, внеся изменения в закон о госбюджете на 2022 год.

В частности, по бюджетной программе Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования расходы увеличены на 9,096 млрд – с 28,4 млрд грн до 37,5 млрд грн.

Источник: Минфин

Фото: Depositphotos

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