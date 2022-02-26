Кабмин принял постановление о выплате пенсий и соцвыплат на время военного положения

Кабмин принял постановление Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения.

Об этом 26 февраля заявила министр социальной политики Марина Лазебна.

В частности, наработаны способы получения средств на случай сбоев работы банков и перемещенных лиц, получавших пенсионные выплаты через почтового оператора.

Помощь Ощадбанка

Если банк, которым вы пользуетесь, в условиях войны упустил возможность выплачивать пенсии и соцпомощь, средства можно получить в любом отделении Ощадбанка. Это будет сделано как денежный перевод без открытия счета.

Возьмите с собой паспорт и идентификационный номер, и механизм автоматически заработает.

Это же касается и тех, кто вынужденно покинул место жительства, получая пенсию от Укрпочты с доставкой на дом.

Детям с инвалидностью, которым исполнилось 18 лет в течение действия военного положения, начиная с февраля 2022 года и не успевших пройти обследование и получить заключение медико-социальной экспертизы об установлении статуса лица с инвалидностью, выплата социальной помощи продолжается на период военного положения и на один месяц после даты его отмены.

В Минсоцполитики также добавили, что все необходимые консультации по новому порядку получения выплат можно получить в Пенсионном фонде и по телефонам самого министерства.