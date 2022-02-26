Украина обратилась за чрезвычайным финансированием к МВФ, там обсуждают, как могут помочь наилучшим образом.

Это следует из заявления директора-распорядительницы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

– В арсенале Фонда есть ряд инструментов, и, в соответствии с развитием ситуации в Украине, мы продолжим обсуждать с Киевом, как мы можем наилучшим образом помочь. Обсуждение проводится дистанционно с участием сотрудников из Вашингтона. В дополнение к текущим консультациям, мы изучаем все варианты дальнейшей финансовой поддержки, в том числе в рамках существующего соглашения Stand-вy на непогашенную сумму в 2,2 млрд долл. США. Власти Украины также обратились в МВФ с просьбой о чрезвычайном финансировании, – сказано в сообщении.

Распорядительница МВФ отметила, что провела встречу с исполнительным советом Фонда для того, чтобы проинформировать исполнительных директоров о первоначальной оценке ситуации, которая разворачивается в Украине.

– Наши сотрудники будут продолжать тесно сотрудничать с властями, чтобы поддерживать Украину всеми возможными способами. Мы также продолжим сотрудничать с группой Всемирного банка и другими партнерами, чтобы координировать нашу поддержку и обеспечить максимальную пользу для Украины, – заявила Георгиева.

Сейчас подходит к концу второй день войны, которую Российская Федерация без причин объявила Украине.

Факты ICTV собирают только проверенные данные от официальных украинских источников, за ходом войны с Россией можно следить за этой ссылкой. Смотрите интерактивную онлайн-карту ведения боев с российским оккупантом.

Источник: Kristalina Georgieva