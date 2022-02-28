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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Все получат пенсии, зарплаты и соцвыплаты – Минфин

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Сергей Марченко

В условиях вторжения российских оккупантов на территорию Украины как никогда важна четкая и слаженная работа всех структур и подразделений Кабинета министров.

Министр финансов Украины Сергей Марченко на своей странице в Facebook рассказал, как работает в эти грозные дни войны его ведомство.

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— Министерство финансов и подчиненные ему органы (казначейство, налоговая, таможня, служба аудита) работают в режиме военного времени, — написал Сергей Марченко.

По его словам, ведомство функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все потребности государства обеспечиваются. Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает.

В тесной координации Минфин, Казначейство и НБУ осуществляют все необходимые платежи, отметил министр.

Он заверил украинцев, что все граждане своевременно получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Сергей Марченко пообещал информировать о состоянии дел и принятых министерством решениях.

А также поблагодарил украинских воинов, всех граждан и бизнес за беспримерный патриотизм.

Источник: Сергей Марченко

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